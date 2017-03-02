Горсовет Киева переименовал Музей русского искусства

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Киевские депутаты решили переименовать ​Национальный музей русского искусства в Киевскую картинную галерею. В горсовете украинской столицы отметили, что такое название было дано музею при открытии в 1922 году.

Национальный музей русского искусства переименовали в Киевскую картинную галерею. Об этом сообщается на сайте столичного горсовета.

"Его открыли в 1922 году как Киевскую картинную галерею. И именно такое имя заведения нужно вернуть. Согласно законодательству, вопрос изменения названия относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно, решение о переименовании может быть принято без учета мнения сотрудников заведения. Но комиссия по вопросам культуры обращалась к трудовому коллективу о проведении собрания по этому вопросу ", - рассказала председатель постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.

По ее словам, собрание состоялось, но конструктивного диалога не получилось, поскольку представители музея не озвучили конкретных предложений.

Администрация музея выступила против решения чиновников переименовать учреждение, убрав из названия словосочетание "русского искусства".

"На наш взгляд, изменение названия этого широко известного заведения на основании непутевого чиновничьего решения, без учета мнения специалистов и обсуждения широкой художественной и музейной общественностью, является досадным случаем нарушения европейских норм и демократических принципов, которые провозгласила независимая Украина", - сообщили сотрудники музея на официальной странице учреждения в Facebook.

Ранее стало известно, что Киев решил сменить названия морских портов, которые напоминают о "советской оккупации". Так, переименованы будут порты "Ильичевский" и "Южный" в Одесской области, а также "Октябрьский" порт в Николаевской области. Процедуру поручено провести до 29 апреля.

В 2016 году парламент Украины переименовал город Днепропетровск в Днепр. Решение было принято несмотря на то, что за сохранение прежнего названия выступали более 80% жителей города.

Кроме этого, подводя итоги за прошлый год, Институт Национальной памяти сообщил, что в ходе декоммунизации на Украине переименовали 987 населенных пунктов и более 50 тысяч улиц, площадей и скверов. Кроме того, были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, из них 1320 - Ленину.

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