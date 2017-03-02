Бутусов объявил о распаде группы "Ю-Питер"

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Группа "Ю-Питер" прекратила существование. Об этом сообщил создатель коллектива Вячеслав Бутусов. По его словам, в конце февраля "Ю-Питер" отыграл свой последний концерт.

Вячеслав Бутусов объявил о прекращении деятельности группы "Ю-Питер", лидером котором он являлся. Об этом легендарный рок-музыкант написал на сайте коллектива. По его словам, 26 февраля в Челябинске группа открыла своей последний совместный концерт.

"Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда", - заявил рокер, заметив, что "жизнь продолжается".

Бутусов сообщил, что сейчас приступает к празднованию 35-летия Nautilus Pompilius, основателем и лидером которой музыкант являлся. Коллектив существовал с 1982—1997 годы.

"Собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу", - написал музыкант.

Группа "Ю-Питер" была создана в 2001 году Вячеславом Бутусовым и экс-гитаристом "Кино" Георгием Каспаряном. За 15 лет коллектив выпустил пять студийных альбомов и один концертный.