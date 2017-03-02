Омские депутаты не видят ничего плохого в женах-помощниках

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Громким скандалом закончилась проверка прокуратурой работы депутатов Омского горсовета. Сразу нескольких народных избранников уличили в том, что они трудоустраивали в качестве своих помощников близких родственников. В большинстве случаев речь идет о женах. Многие из них, как выяснилось, проводили рабочее время на российских и иностранных курортах. При этом зарплата им начислялась в обычном порядке, как если бы они добросовестно исполняли свой служебный долг.

Депутаты омского городского совета наглядно демонстрируют всей России как надо строить семейные отношения — взять жену на работу в качестве помощника, отправить её на курорт, и в это время платить зарплату из бюджета. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В принципе, закон прямо не запрещает депутатам брать в помощники родственников. Но только в таком случае спрос с семейного подряда уже совершенно другой. Брачные узы не должны быть прочней профессиональных обязанностей.

"Если его помощники на общественных началах, то совершенно не важно, кто это. А если родственники, которые на зарплатах, то на них это накладывает еще большую ответственность, чем на кого либо", - говорит член Общественной палаты Антон Цветков.

Омские депутаты объясняют: именно по этой причине на работу берут жен и детей. Ответственность-то перед народом огромная. Помощнику надо доверять, как себе.

"Сейчас я говорю в качестве примера — огромное количество разносим поздравительных открыток. Разносят именно мои помощники. Я знаю, что донесут до адресата и вручат открытку. Если поручить эту работу постороннему человеку, он половину выбросит в мусор", - говорит омский депутат Олег Михайленко.

У Михайленко в помощниках числится дочь, а до этого десять лет помогал сын. Ничего страшного, главное чтобы работа выполнялась - мнение у омских депутатов практически единогласное.

"График работы - ненормированный рабочий день. То есть, это очень часто проходят собрания во дворах, на домах. Это и вечернее время и суббота", - жалуется и.о. председателя Омского горсовета Алексей Сокин.

Согласно данным, которые озвучили в омской прокуратуре, среди мест внеурочной работы числятся Кипр, Объединенные Арабские эмираты, Италия, Греция, Чехия, Финляндия, Таиланд, Турция и другие страны, где присутствие помощников было, видимо, просто необходимо. В Омске за народных избранников, судя по всему, взялись крепко. Ещё пару месяцев назад прокуратура заставила избранников отчитываться за каждую копейку. Среди возмущенных был и Дмитрий Лицкевич, у которого по предварительным данным, жена решала омские вопросы прямо с набережной Сочи.

"Мне теперь нужно будет, чтобы отчитаться, еще привлекать стороннего бухгалтера, или еще что-то. И еще самое что страшное и обидное - это формализм", - восклицает муниципал.

Сейчас прокуратура настаивает на устранении нарушений и возврате в бюджет полученной незаконно зарплаты помощников. Это несколько сотен тысяч рублей. Ну и заодно хотят дать уже уголовно-правовую оценку действиям семейных подрядов в омском горсовете.

Дмитрий Гусев. Арсений Калашников. "ТВ Центр".

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