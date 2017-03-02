Дамаск подтвердил полное освобождение Пальмиры

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Жемчужина сирийской пустыни — древний город Пальмира вновь освобожден от боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство". Об этом заявили в командовании армии Сирии. Установить полный контроль над городом удалось благодаря поддержке российских Воздушно-космических сил.

Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил завершила операцию по освобождению Пальмиры. Об итогах боевых действий Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, передает "ТВ Центр". Под контроль сирийских правительственных сил перешла, в том числе и древняя часть города.

Террористы, которые с декабря удерживали Пальмиру, понесли большие потери, и отошли в восточном направлении. В самом городе основная работа теперь ложится на сапёров. Боевики оставили в Пальмире и на подступах к ней множество мин.

В Дамаске освобождение Пальмиры подтверждают. Как заявил глава делегации правительства страны на переговорах в Женеве Башар Джаафари, операция по борьбе с терроризмом будет продолжена до того момента, пока вся территория Сирии не будет освобождена от террористов.

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