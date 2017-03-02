МЧС предупредило москвичей о сильном тумане ближайшей ночью и утром
Теги: Общество мчс москва туман стихия
В пресс-службе МЧС России сообщили, что ближайшей ночью в Москве ожидается сильный туман и ухудшение видимости. В ведомстве призвали водителей не делать резких маневров, отказаться от включения дальнего света. В случае слишком густого тумана автомобилистам рекомендовали прекратить движение.
Предстоящей ночью и утром в Москве ожидается сильный туман. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.
"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением на ночь и утро 3 марта по городу Москве (включая ТиНАО) местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.
В МЧС предупредили о возможном ухудшении видимости, затруднении движения транспорта и увеличении количества ДТП. В ведомстве рекомендовали водителям воздержаться от резких маневров и напомнили о категорическом запрете использования дальнего света фар.
"Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуем прекратить движение и остановиться, включить аварийную сигнализацию и прижиматься к правой обочине дороги", - посоветовали в МЧС.
Пешеходам спасатели настоятельно рекомендовали воспользоваться светоотражающими элементами на одежде.
Читайте также:
В Москве саперы обезвредили найденную на стройке авиабомбу
Стали известны подробности ДТП с участием семи машин в Москве