Госдеп назвал Россию лидером по сбыту афганских наркотиков

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Россия остается ключевой страной для незаконных поставок наркотиков из Афганистана, которые попадают в страну через государства Центральной Азии, говорится в докладе Госдепа. При этом в документе отмечается, что США и Россия активно сотрудничают в сфере противодействия обороту наркотиков в рамках двустороннего соглашения.

Россия – основная страна для незаконных поставок наркотиков из Афганистана, говорится в докладе "Международные стратегии контроля за оборотом наркотиков" Госдепа США, опубликованном в четверг.

В частности, поставки опиатов идут из Афганистана через страны Центральной Азии, другие виды наркотиков, например, кокаина, незаконно поставляются обычно через Санкт-Петербург и черноморские порты из карибских стран и Южной Америки.

В документе отмечается, что США и Россия активно сотрудничают в сфере противодействия обороту наркотиков в рамках двустороннего соглашения о взаимопомощи.

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