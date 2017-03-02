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В подмосковном Пушкине грабители, угрожая пистолетом, вынесли драгоценности из ювелирного магазина. Сумма причиненного ущерба и перечень похищенного в настоящее время оцениваются. Полиция разыскивает подозреваемых, которые скрылись с места преступления на иномарке.

В подмосковном Пушкине ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На улице Тургеневская в подмосковном Пушкине трое злоумышленников вошли в ювелирный магазин и, угрожая продавщицам пистолетом, похитили ювелирные изделия", - сказал он.

Источник рассказал также, что злоумышленники скрылись на иномарке. Информацию об ограблении подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полиция ведет розыск подозреваемых. Устанавливается перечень похищенного и сумма причиненного ущерба.

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