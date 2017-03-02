Роналду взял пример с Кокорина. Видео

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Криштиану Роналду грубо нарушил правила дорожного движения в Мадриде — форвард "Реала", покидая стадион "Сантьяго Бернабеу", проехал на запрещающий сигнал светофора. Сделал он это на глазах полицейские, которые никак на нарушение не отреагировали.

Криштиану Роналду решил не отставать от своего российского коллеги по футболу Александра Кокорина и грубо нарушил правила дорожного движения в Мадриде.

Выезжая со стадиона "Сантьяго Бернабеу" после матча с "Лас-Пальмасом", форвард "Реала" проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. При этом сделал он это на глазах многочисленных полицейских, которые никак не отреагировали на нарушение.

Ранее на нарушении правил дорожного движения попался российский футболист Александр Кокорин. Нападающий "Зенита" выехал на полосу встречного движения в Москве. В отличие от испанских коллег, российские полицейские машину футболиста остановили и нарушение зафиксировали.

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