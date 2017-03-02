Трамп заявил о полном доверии генпрокурору Сешнсу

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Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет генеральному прокурору и министру юстиции Джеффу Сешнсу. Отвечая на вопрос о необходимости ухода Сешнса в отставку, американский президент заявил, что он так не думает.

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет министру юстиции и генпрокурору Джеффу Сешнсу. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, соответствующее заявление он сделал во время своего визита в город Ньюпорт-Ньюс. Американский президент ответил журналистам на вопрос о том, должен ли Сешнс подать в отставку.

"Я так не думаю", - сказал Трамп.

Издание The Washington Post накануне сообщило, что, будучи сенатором от Алабамы, Сешнс дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не рассказал об этом в Сенате. Демократы считают, что темой их разговоров были президентские выборы и требуют отставки чиновника.

Ранее после подобных обвинений ушел в отставку советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

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