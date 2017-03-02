В доме Фийона прошел обыск по делу о фиктивном трудоустройстве жены

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В доме кандидата в президенты Франции от "Республиканцев" Франсуа Фийона прошел обыск. Он проводится в рамках расследования дела о хищении госсредств, которое французская прокуратура открыла 24 февраля. В частности, Фийона подозревают в том, что он фиктивно устроил на работу жену и детей.

В Париже в доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона прошел обыск, передает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Оперативно-разыскные мероприятия проходят по распоряжению судебных следователей. Им было поручено провести расследование по делу, согласно которому Фийон подозревается в растрате госсредств, злоупотреблении общественным имуществом и взяточничестве.

Ранее прокуратура Франции инициировала расследование в отношении супруги Фийона после того, как в СМИ появилась информация о том, что она якобы фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании. Сотрудники прокуратуры также приняли решение привлечь к расследованию и детей супругов. В период с 2005 по 2007 год они числились помощниками парламентария Фийона.

Европейский парламент в четверг проголосовал за лишение лидера партии "Национальный фронт" и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатского иммунитета, из-за того что она размещала в Twitter фотографии со сценами насильственных действий, совершенных боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Теперь ей могут предъявить обвинения в финансовых злоупотреблениях и в распространении изображений со сценами насилия.

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