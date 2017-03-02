В "Википедии" Кокорина назвали псевдофутболистом

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Российские пользователи "Википедии" внесли правки в статью о футболисте Александре Кокорине, назвав его псевдофутболистом. В четверг вокруг нападающего "Зенита" разгорелся очередной скандал — он попался на грубом нарушении ПДД.