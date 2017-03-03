Женщину зарезали в подъезде дома в Митине

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На северо-западе столицы обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. По предварительной информации, она приехала из Башкирии. В настоящее время разыскивается подозреваемый в совершении данного убийства.

В подъезде жилого дома в Митине обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В подъезде дома 19 на улице Митинская обнаружен труп женщины с ножевыми ранениями. По предварительным данным, потерпевшая - 1970 года рождения, приехала из Башкирии", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры к розыску и задержанию подозреваемого в совершении убийства.

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