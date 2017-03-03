Трамп назвал критику в адрес генпрокурора США "охотой на ведьм"

Теги: Политика сша президент прокурор трамп

По мнению Дональда Трампа, претензии к генпрокурору США по поводу связей с Россией, в которых Джеффа Сешнса пытаются уличить некоторые американские СМИ, это настоящая "охота на ведьм". А шумиху подняли демократы, чтобы "сохранить лицо", проиграв выборы.

Демократы устроили "охоту на ведьм", пытаясь взять реванш за проигрыш на выборах главы государства. Так президент Дональд Трамп Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с нападками на министра юстиции, генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Американский лидер охарактеризовал Сешнса как "честного человека", передает "ТВ Центр".

Сам глава Минюста накануне взял самоотвод от дел, связанных с якобы вмешательством России в президентскую избирательную кампанию, и заявил, что не собирается участвовать в их расследовании.

Американские СМИ ранее сообщили, что, будучи сенатором от Алабамы, Сешнс дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не рассказал об этом в Сенате. Демократы считают, что темой их разговоров были президентские выборы и требуют отставки чиновника.