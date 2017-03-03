Глава МВД США прискакал на работу на коне в ковбойской шляпе

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Новый глава МВД США Райан Зинке наглядно продемонстрировал, что готов погрузиться в дела с головой. Министр прибыл в первый день на работу на лошади и в ковбойском облачении.

Новый министр внутренних дел США Райан Зинке прибыл на работу в образе ковбоя. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Дело в том, что американское ведомство, в отличие от подобных структур в других странах, отвечает не за правопорядок, а за управление природными ресурсами и землями. Так что в данном случае наряд оказался к месту.

Кроме того, Зинке - заядлый охотник, рыболов и любитель туризма. Как отметили журналисты, своим необычным даже для этой должности поступком, он пытался продемонстрировать приверженность защите природы.