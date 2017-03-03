Конгресс США предложил сократить военную помощь Украине до $150 млн
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Комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил выделить 150 миллионов долларов на военную помощь Украине в текущем году. Эта сумма вдвое меньше, чем было прописано в проекте бюджета. Кроме того, из списка военной помощи будут исключены ПЗРК.
Комитет Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям предложил сохранить в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2017 финансовый год средства на предоставление вооружений Украине. Однако из этого списка будут исключены переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), передает ТАСС.
На следующей неделе законопроект о военных ассигнованиях текущего года, в который входит статья о помощи Киеву, будет включен в повестку заседаний палаты полного состава.
По данным "Интерфакса", эта сумма вдвое меньше, чем было прописано в проекте бюджета, который был принят в Вашингтоне в декабре 2016 года. В тот раз на поддержку Киева было заложено 350 миллионов долларов. Согласно проекту, деньги должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику и снабжение украинских военных летальными вооружениями.
Общая казна американского военного ведомства составит 516 миллиардов долларов, еще 62 миллиарда предназначены на обеспечение военных операций США за рубежом, в том числе в Афганистане и Ираке.
Для вступления законопроекта в силу, его должны одобрить плата представителей и подписать президент.
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