Три человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы

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На востоке столицы произошло ДТП с участием трех легковых машин. В результате аварии пострадали три человека. Пострадавшие были переданы медикам. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия.

В результате аварии с участием легковых автомобилей на востоке столицы пострадали три человека. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На пересечении Косинского шоссе с улицей Салтыковская произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП три человека пострадали, из которых двое были зажаты в салонах поврежденных машин", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были переданы медикам. В настоящее время специалисты уточняют все обстоятельства происшествия.

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