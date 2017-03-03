Центробанк отозвал лицензию у банка из топ-50

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Центробанк в пятницу лишил лицензии банк из топ-50 – казанский "Татфондбанк". По данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов финансовое учреждение неадекватно оценивало принятые риски.

Банк России с 3 марта отзывает лицензию у Татфондбанка (город Казань) за утрату капитала. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ России.

"При неудовлетворительном качестве активов ПАО "Татфондбанк" неадекватно оценивало принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности", - сообщил регулятор.

В "Татфондбанк" назначена временная администрация. Банк занимал 42 место в банковской системе России.

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