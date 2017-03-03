В США заявили о четырех инцидентах с самолетами НАТО и России за день

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Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс заявил, что 10 февраля 2017 года произошло сразу четыре инцидента, связанных с опасным сближением самолетов России и НАТО. Вместе с тем, он отметил, что с тех пор аналогичных случаев не зафиксировано.

Сразу четыре инцидента, связанных с опасным сближением самолетов России и НАТО, произошли 10 февраля 2017 года. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

По его словам, все инциденты "не были схожи по своему характеру", передает ТАСС. В трех из них участвовали российские самолеты Су-24, а еще в одном - Ил-38. При этом Уолтерс связывает эти опасные сближения с просчетами пилотов или подачей неких политических сигналов.

С тех пор аналогичных случаев не зафиксировано, отметил Уолтерс, выступая на симпозиуме, устроенном Ассоциацией ВВС США в штате Флорида. Американский военачальник подчеркнул, что "кривая риска опасных сближений" самолетов России и НАТО в воздухе в последние полгода выравнивается. По его словам, американская сторона пытаются вести с российскими коллегами разговор на эту тему, но желаемого результата достичь не всегда удается.

Также генерал напомнил, что вскоре США развернут в Европе и на Тихом океане свои новые истребители-бомбардировщики F-35. В Европе эти машины должны быть размещены на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. По его словам, это будет "мощное средство сдерживания".