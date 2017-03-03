Пропавшего российского туриста в Таиланде спас буй

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В Таиланде в открытом море найден живым пропавший российский турист. В четверг Дмитрий Сомов вместе с друзьями занимался сноркелингом и в какой-то момент их разделило сильным течением. Троим россиянам удалось выплыть, однако судьба Сомова оставалась неизвестной до утра пятницы. Он выжил благодаря тому, что держался за буй.

На юге Таиланда в открытом море найден живым пропавший российский турист. Об этом сообщает "МИР 24".

Отмечается, что в четверг 49-летний Дмитрий Сомов занимался сноркелингом вместе с тремя друзьями. В какой-то момент группу туристов подхватило сильное течение и они разделились. Троим россиянам удалось выплыть, однако судьба четвертого оставалась неизвестной.

В результате поисковой операции Сомов был обнаружен в пятницу утром в открытом море. Он выжил, благодаря тому, что держался за буй.