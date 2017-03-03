Эксперт: я не исключаю победы Марин Ле Пен на выборах

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Сохраняет ли Франсуа Фийон вопреки скандалам шансы на победу? Можно ли сравнить Марин Ле Пен как политика с Дональдом Трампом? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал специалист по Франции Игорь Бунин.

Расклад сил в предвыборной кампании во Франции стал главной темой программы "События. 25-й час". Глава Центра политических технологий, один из ведущих в России специалистов по современной Франции Игорь Бунин поделился оценками и прогнозами с Алексеем Фроловым.

"Марин Ле Пен, бесспорно, выходит во второй тур со своими 25-27%. Во втором туре у нее шансов практически никаких нет. Но в последнее время часть социологов стала говорить: победа ее невероятна, но возможна. Я не исключаю ее победы, но это маловероятно", - отметил Бунин.

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Программа "События. 25-й час"