В России создали лекарство от всех видов и стадий рака

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Через три-четыре года в России станет доступен препарат, помогающий эффективно бороться со злокачественными опухолями даже на самой поздней стадии. Об этом рассказал замдиректора Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по научной работе, член-корреспондент РАН Андрей Симбирцев.

В России создали препарат для лечения онкологических заболеваний. По словам замдиректора института по научной работе, член-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Андрея Симбирцева, это лекарство может совершить революцию в этой области, пишет газета "Известия".

Профессор отметил, что доклинические испытания лекарства уже завершаются в институте. Этот препарат имеет рабочее название "Белок теплового шока". Так называется основное действующее вещество. Эта молекула "синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия".

Ученый добавил, что этот белок помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Согласно результатам проведенных исследований, в большинстве случаев курсовое введение данного препарата приводило к полному излечению даже на поздних стадиях.

Это средство было получено при помощи биотехнологий, а также космического эксперимента, который был проведен в 2015 году на МКС. По его словам, для рентгеноструктурного анализа действия белка нужно сформировать из него сверхчистый кристалл. Однако получить его невозможно в условиях земного притяжения, так как, белковые кристаллы растут неравномерно.

Это лекарство с учетом финальной стадии доклинических исследований должно стать доступно пациентам спустя три-четыре года. Однако этот вопрос зависит от того, удастся ли ученым найти источник финансирования.