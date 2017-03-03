В правительстве отказались от идеи продавать "Боярышник" по рецептам

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В российском правительстве решили отказаться от идеи продавать спиртосодержащие лекарственные препараты по рецептам. В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина пояснили, что такое решение было принято в связи с возможным повышением финансовой нагрузки на страховые компании и поликлиники.

Правительство откажется от продажи спиртосодержащих лекарственных средств по рецептам. Об этом рассказала представитель вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль, Наталья Платонова, пишет газета "Известия".

По ее словам, от идеи ввода рецептов на спиртосодержащие препараты отказались по причине возможного повышения финансовой нагрузки на страховые компании и поликлиники.

Также представитель Александра Хлопонина отметила, что доводы о повышении финансовой нагрузки на страховщиков представил Минздрав. В ведомстве решили, что ограничение объема тары и количества пузырьков спиртосодержащих лекарственных препаратов, которые отпускаются в одни руки, усложнит их употребление в качестве выпивки. Вместе с тем, не возникнет проблем с их покупкой у тех, кто использует лекарство по назначению.

При этом она не смогла уточнить, во сколько могло бы обойтись введение рецептов на настойки. Издание отмечает, что речь может идти о 230–460 миллионах рублей дополнительных расходов для страховых компаний в год.

После массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн "Боярышник" Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогата. В частности, он заявлял о возможности введения в стране продажи спиртосодержащих лекарств по рецептам со второго квартала 2017 года.

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