В парке 850-летия Москвы обнаружено тело мужчины

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Тело неизвестного мужчины обнаружено на юго-востоке столицы. Оно было найдено в парке 850-летия Москвы. В настоящее время устанавливаются причины смерти, а также срок ее давности.

В парке на юго-востоке Москвы обнаружен сгнивший труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о нахождении тела в парке 850-летия Москвы на улице Поречная, дом 10. Прибывшие полицейские обнаружили труп неизвестного мужчины средних лет с гнилостными изменениями", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины смерти, а также срок ее давности.

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