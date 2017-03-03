СКР рассказал об убийстве женщины в лифте дома в Митине

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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в столичном районе Митино. По данным СКР, ее тело было обнаружено в кабине грузового лифта. Следователи установили личность предполагаемого подозреваемого и в настоящее время выясняют его местонахождение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в лифте жилого дома в Митине. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, вечером 2 марта в кабине грузового лифта, расположенного в подъезде жилого дома по улице Митинская, обнаружено тело женщины 1970 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", - говорится в сообщении.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Иванова отметила, что следователи уже установили личность предполагаемого подозреваемого и в настоящее время выясняют местонахождение мужчины.

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. По предварительной информации, она приехала из Башкирии.

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