Тело второго погибшего нашли на месте обрушения тоннеля в Новой Москве

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На месте обрушения тоннеля на Калужском шоссе обнаружено тело второго погибшего. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один рабочий и еще несколько человек пострадали. По факту нарушения требований безопасности при ведении строительных работ было возбуждено уголовное дело.

На месте обрушения строящегося тоннеля в Новой Москве обнаружено тело второго погибшего. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ЦУКС МЧС по столице. "В 09:27 в ходе разбора завалов обнаружено тело второго погибшего", - говорится в сообщении.

В четверг днем на Калужском шоссе произошло обрушение строящегося тоннеля. Его площадь составила 150 квадратных метров. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один рабочий и еще несколько человек пострадали. По факту нарушения требований безопасности при ведении строительных работ было возбуждено уголовное дело.

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