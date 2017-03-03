Саперы начали разминирование освобожденной Пальмиры

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В сирийской Пальмире, освобождённой от боевиков в ходе стремительного штурма правительственных сил при поддержке российских ВКС, уже приступают к работе сапёры. Отступая, боевики оставили множество мин-ловушек, необходимо проверить дома и дороги, а также все античные памятники.

Представители сирийской армии подтвердили, что полностью контролируют Пальмиру. Операция по освобождению города от боевиков запрещённой группировки ИГ полностью завершена, передает "ТВ Центр". Правительственная армия провела её при поддержке российских ВКС и отрядов местных ополченцев. Один из богатейших и древнейших городов находился под контролем боевиков с мая 2015 года. Сирийская армия освободила его прошлой весной, но в декабре потеряла контроль. Боевики снова пришли сюда, чтобы наводить свои порядки. О том, какие правила действуют на подконтрольных исламистам территориях, жители и Пальмиры, освобождённого Алеппо, и других городов вспоминают с ужасом.

"Если ты не носил бороду, то они сажали на два месяца в тюрьму. А ещё я помню, как один человек позвонил своему брату, который служит в сирийской армии, узнать, как его здоровье. Так они об этом узнали, связали, и публично казнили - отрезали ему голову перед толпой. Собрали даже детей и женщин", - говорит местный житель.

Теперь люди пытаются вернуться к нормальной жизни. Наши военные помогают едой, питьём и медикаментами. Российские военные доставили в Алеппо тонны гуманитарных грузов. На приём к нашим врачам сразу выстраиваются очереди. Воспитанникам детского дома Массай-Хайрия города Латакия передано 60 наборов подарков и игрушек, а также школьные принадлежности. Всего за сутки гуманитарную помощь получили более трех тысяч человек. Это около 10 тонн гуманитарных грузов.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".