Украина может продлить режим ЧС в энергетике до конца года

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На Украине могут продлить действие чрезвычайного режима в энергетике, объявленного из-за блокады Донбасса вплоть до конца года. Об угрозе экономике страны предупредили и в Нацбанке. Кроме того, некоторые эксперты связали трагедию на шахте "Степная", которая произошла накануне, с попыткой увеличить добычу угля. В Киеве это, конечно, отрицают.

3 марта объявлено на Украине днем траура по погибшим шахтерам. Накануне на львовском предприятии произошли взрыв и обвал породы. Авария унесла жизни восьми горняков. 14 человек госпитализировано, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Шахту закрыли, пока не выкачают метан. Когда она возобновит работу, неизвестно. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Правительство в лице премьера Гройсмана поспешило полностью снять с себя ответственность, передает "ТВ Центр".

"Трагедия на шахте "Степная" не связана с увеличением нормы добычи угля в связи с блокадой отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такие планы есть, по увеличению добычи угля, но то, что произошло, с этим абсолютно не связано", - отметил Гройсман.

С одной стороны, украинские власти храбрятся. Выступая на местных каналах, пытаются успокоить население: мол, они предусмотрительно сделали запасы угля и даже в условиях блокады предприятия работают. Вопрос - надолго ли. И ответ в Киеве прекрасно знают. Если поставки антрацита не восстановят, последствия для государства будут катастрофическими. Неспроста с 17 февраля на Украине уже введен чрезвычайный режим в энергетике. А власти Донецкой народной республики и вовсе предрекают, что, если блокада Донбасса продолжится, максимум через 60 дней Украина практически перестанет существовать. Под угрозой полной остановки все украинские предприятия, которые зависят от донбасского угля, десятки тысяч человек могут потерять рабочие места, а страна лишиться миллиардов гривен в виде налогов.

Официальный Киев даже говорит о том, что вынужден будет начать закупать твердое топливо у России, которая, вроде бы как враг. Правда, умалчивает, что поставки кузбасского угля на сотни миллионов долларов никогда и не прекращались и торговые отношения с Москвой не замораживались.

Последствия блокады Донбасса в полной мере прочувствует каждый житель Украины. Свои издержки предприятия переложат на их плечи. Повышение тарифов на тепло и свет неизбежно. Накануне отопительного сезона 2014-2015 годов, когда в результате боевых действий в Донецкой области была уничтожена железнодорожная инфраструктура и не работали основные станции по погрузке угля, мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал горожанам приобрести обогреватели и утеплять дома. От руководителя, который горазд раздавать советы с высоких трибун, но категорически не желает заниматься городским хозяйством, киевляне порядком устали. А заседания местного горсовета теперь все чаще напоминают кулачные бои, которыми славится Верховная Рада.

Кулачный бой, завязавшийся накануне между киевскими депутатами, по накалу страстей мало чем уступает поединкам старших товарищей из парламента страны. Инцидент был спровоцирован тем, что депутат Юрий Левченко привел ряд аргументов, почему киевский мэр должен уйти в отставку: денег в городскую инфраструктуру не вкладывается, средства разворовываются: то дом рухнет, то еще что-нибудь. Ситуация с обрушившимся Шулявским мостом - итог трехлетней бесхозяйственности мэра, уверен депутат.

Сторонники Кличко требуют направить жалобы на того, кто посмел критиковать мэра, генеральному прокурору и министру внутренних дел, чтобы те дали словам правовую квалификацию. А ведь вроде бы за европейские ценности стояли на Майдане - демократию и свободу слова.

Виталий Кличко, как только между депутатами завязался бой, ринулся было вперед. Но помощники вовремя остановили. Видимо, напомнили: он теперь политик, а не боксер.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".