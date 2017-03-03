Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 11 детей из Донбасса

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В пятницу на лечение в Москву будут доставлены 11 тяжелобольных детей из Донбасса. Каждому из них требуется высококвалифицированная медицинская помощь. Эвакуацию организовал фонд "Справедливая помощь", продолжающий работу, которую начала доктор Лиза.

Спецборт МЧС в пятницу доставит на лечение в Москву тяжелобольных детей из Донбасса. Всего 11 человек, четырем из них нет и года. У всех различные диагнозы, но каждому требуется высококвалифицированная медицинская помощь. Всю дорогу за состоянием маленьких пациентов будут следить врачи, передает "ТВ Центр".

Из Донецка детей сначала перевезли в Ростов-на-Дону. Оттуда их уже заберет самолет Ил-76. Эвакуацию организовал фонд "Справедливая помощь". Там намерены продолжать работу, которую начала Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

"Будем как-то формировать команду и немного по-другому будем мы сами действовать. Но результатов добиваться тех же. Ездили приблизительно раз в месяц. И также будем ездить. Когда появляются данные на детей, мы сюда летим. Сейчас хотим еще Минздрав привлечь", - сказала президент международного фонда "Справедливая помощь" Ксения Соколова.