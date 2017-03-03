Фийон отверг обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве жены

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Кандидат в президенты Франции от "Республиканцев" Франсуа Фийон отверг все обвинения по поводу фиктивного трудоустройства своей жены Пенелопы. Он считает, что эту кампанию затеяли конкуренты. Ранее в четверг в доме Фийона проводились обыски в рамках расследования дела о хищении госсредств. В частности, из-за якобы фиктивного трудоустройства его жены и детей.

Во Франции полиция провела обыск в доме кандидата в президенты Франсуа Фийона по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги Пенелопы. По данным следователей, она числилась как помощник парламентария и получала зарплату, но ничего при этом не делала. Все обвинения в свой адрес супруги отвергают. Но это не единственный скандал на президентской гонке, передает "ТВ Центр".

Политическое убийство – не меньше. Так Франсуа Фийон охарактеризовал кампанию, которую затеяли конкуренты. Накануне в доме кандидата, расположенном в седьмом округе Парижа, прошли обыски. Это подтвердил и сам экс-министр. Скандал разразился после публикации в одном из сатирических изданий Франции. Журналисты якобы уличили супругу Фийона в том, что та восемь лет получала зарплату как помощник парламентария. Нанимать членов семьи на работу французское законодательство не запрещает, если конечно трудоустройство не фиктивное, но сходить с политической дистанции кандидат не намерен.

"Семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки работает машина по созданию сенсаций и слухов. Но я не намерен отступать. Не может быть никакой речи о том, чтобы позволить украсть голоса избирателей правых и центристов. Не может быть никакой речи о том, чтобы позволить вытеснить проект обновления страны, который я представляю", - сказал Фийон.

Ставку в своем проекте он делает на развитие агропромышленности, в частности, сельского хозяйства. В городе Ниме Фийон встречается с представителями отрасли, дегустирует французские вина, в очередной раз повторяя, что будет добиваться отмены продуктового эмбарго. Любые торговые ограничения, по мнению кандидата, убивают экономику страны.

"Я хочу провести честные и серьезные переговоры с Россией, чтобы снять это эмбарго, которое разрушает наше сельское хозяйство", - отметил экс-министр.

Если сторонники кандидата встретили заявление аплодисментами, то противники провожали Фийона под стук кастрюль. Стремительно разбегается и команда экс-министра. Соратники по партии уже готовят бунт. Около десятка мэров французских городов призвали отказаться от поддержки кандидата.

Очки теряет и кандидат крайне правых. Накануне Европарламент проголосовал за лишение неприкосновенности Марин Ле Пен. Лидера "Национального фронта" обвинили в распространении экстремистского контента. Речь о фотографиях боевиков из запрещенного в России "Исламского государства", которые та опубликовала на своей странице еще два года назад. И вот сейчас, в разгар предвыборной кампании, пост показался противникам кандидата как нельзя кстати. Оно и понятно, ведь идеи ультраправых "вернуть свободу Франции и слово ее народу" поддерживают как минимум четверть французов.

"Необходимо возвращать рабочие места. Государство должно гарантировать поддержку и защищать промышленности. Вся продукция произведенная на заводах за границей и импортированная во Францию будет облагаться 35 процентным налогом", - отметила Ле Пен.

Единственный, кому до сих пор удавалось выходить из воды сухим, не считая инцидента с яйцами, Эммануэль Макрон. Неприятность случилась в день презентации предвыборной программы кандидата, с которой тот тянул до последнего. Снизить налоги, увеличить число полицейских в пригородах, запретить мобильники в школах и университетах. И судя по опросам, за два месяца до выборов кандидат-центрист совсем немного отстает от своего ближайшего соперника – Марин Ле Пен.

Анна Пешехонова, Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".