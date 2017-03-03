При пожаре в новосибирской многоэтажке погибли два человека

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Два человека погибли при пожаре в высотном жилом доме в Новосибирске. Поздно вечером загорелась квартира на четвёртом этаже, к моменту приезда расчетов все полыхало уже открытым пламенем.

Два человека погибли в результате сильного пожара в многоэтажном жилом доме в Новосибирске. Сам дом коридорного типа - поэтому целый отсек, где находился очаг огня, быстро заволокло едким дымом. Выходы были отрезаны. Хозяйка квартиры - выпрыгнула из окна, её увезли в реанимацию, сообщает "ТВ Центр".

Жильцов с верхних этажей эвакуировали пожарные с помощью лестниц. Спасли 52 человека, в том числе детей. Позже на одном из лестничных проходов обнаружили тела мужчины и женщины. Следственный комитет начал проверку, под одной из версий, причиной пожара стало замыкание электропроводки.