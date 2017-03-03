Троих дошкольников придавило снегом в детском саду в Коми

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В детском саду в пригороде Сыктывкара съехавший с крыши пласт снега придавил группу дошкольников. В результате происшествия три девочки были госпитализированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело о халатности, а также ведется проверка по всем детским учреждениям района.

Малыши, которых завалило снегом во время прогулки в детском саду в пригороде Сыктывкара, по-прежнему остаются в больнице. На группу дошкольников сошел внушительный пласт с крыши. Пострадавших пришлось буквально откапывать из-под сугроба. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность", а в городе ведется проверка по всем детским учреждениям, передает "ТВ Центр".

В пригороде Сыктывкара Верхняя Максаковка съехавший с крыши одноэтажного детского сада пласт снега придавил группу детей. В результате три девочки 2013 года рождения госпитализированы. Впрочем, сейчас медики уже готовы успокоить родителей. Детям повезло, ведь их травмы незначительны и здоровью ничего не угрожает.

Двух детей, поступивших их Верхней Максаковки, врачи намерены выписать уже сегодня в течение дня. Еще одну трехлетнюю девочку оставят под наблюдением как минимум на сутки. Одновременно с этим следственные органы выясняют детали происшествия.

"Прокуратурой города Сыктывкара организована проверка и будет дана оценка, как должностным лицам самого детского садика, так и должностным лицам органов местного самоуправления, потому что учредителем детских садов у нас является администрация города Сыктывкар", - сказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Коми Вера Тучнолюбова.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. В первую очередь правоохранители проверят именно дошкольное учреждение. Ведь, как уверяют в администрации города, руководство садика всего несколько дней назад отчиталось об успешной уборке снега.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".