Москвичей просят быть осторожней на дорогах из-за тумана

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На Москву и область в пятницу опустился густой туман. Из-за плохих погодных условий в столичных аэропортах задержаны десятки рейсов.

Из-за тумана в московском регионе видимость местами упала до 200 метров. МЧС просит водителей быть осторожнее на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, отмечает "ТВ Центр".

Пешеходам же рекомендуют носить светоотражающие элементы и быть внимательнее. По прогнозам синоптиков, туман рассеется во второй половине дня.

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