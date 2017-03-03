Рособрнадзор лишил лицензий 4 вуза

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На этой неделе Рособрнадзор приостановил действие лицензии четырех вузов. Это Борисоглебский филиал Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарский институт бизнеса и управления, Институт технологии туризма, а также Индустриальный институт.

Рособрнадзор приостановил лицензии у четырех российских вузов. Речь идет о Борисоглебском филиале АОНО ВО "Институт менеджмента, маркетинга и финансов", НОАНО ВПО "Самарский институт бизнеса и управления", ОЧУ ВО "Институт технологии туризма", а также о АНОО ВО "Индустриальный институт".

Кроме того, в пресс-службе ведомства сообщили о полном лишении государственной аккредитации филиалов ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права" в Новосибирске, Красноярске и Краснодаре. Также эта мера принята в отношении ОАНО ВО "Институт экономики".

Частично лишены госаккредитаций Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета, а также Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.