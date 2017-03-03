Мужчина открыл стрельбу в букмекерской конторе на востоке Москвы

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Неизвестный мужчина в маске совершил налет на букмекерскую контору в Москве. Злоумышленник дважды выстрелил вверх в помещении и пытался открыто похитить денежные средства, однако затем скрылся, ничего не взяв. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Неизвестный мужчина совершил нападение на букмекерскую контору на Открытом шоссе в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД России по городу.

"Сотрудники полиции установили, что в помещение конторы вошел неизвестный в маске. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, злоумышленник дважды выстрелил вверх, попытался открыто похитить денежные средства, но скрылся, ничего не взяв", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Разбой". В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

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