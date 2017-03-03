Собянин провел личный прием граждан

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Благоустройство дворов, парков и спортплощадок - эти и другие актуальные вопросы обсуждали в пятницу в Москве. Сергей Собянин провёл личный приём граждан.

Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу провел личный прием граждан. Много говорили о транспорте и о создании новых спортивных комплексов. Мэр выслушал просьбы каждого и пообещал оперативно решить затронутые проблемы, передает "ТВ Центр".

Так, например, жительница западного округа обратилась к мэру с просьбой посодействовать в благоустройстве дворовой территории. Сергей Собянин заявил, что эту вопрос решат в ближайшее время. Мэр отметил, что строительство спортивных площадок и реконструкция дворов активно ведется последние несколько лет, и эту работу нужно продолжать.