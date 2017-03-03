В ДНР рассказали о сбитом украинскими силовиками беспилотнике ОБСЕ
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ВСУ 3 марта открыла огонь по территории ДНР, тем самым, нарушив "режим тишины". В результате был сбит беспилотник СММ ОБСЕ, заявили в Минобороны Донецкой народной республики.
Представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о срыве инспекции ОБСЕ у Донецкой фильтровальной станции (ДФС). По его словам, это произошло из-за нарушения киевскими силовиками "режима тишины", передает "Интерфакс".
3 марта ВСУ открыли огонь по территории ДНР. В результате в районе ДФС был сбит беспилотник СММ ОБСЕ. "Данной провокацией украинская сторона целенаправленно сорвала инспекцию ОБСЕ Донецкой фильтровальной станции", - сказал представитель Минобороны ДНР.
Теперь инспекция ДФС перенесена на 4 марта. Кроме того, в пятницу должно состояться координационное совещание по факту сорванной инспекции.
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