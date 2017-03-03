Собянин: интересы жителей при расселении ветхих пятиэтажек будут учтены

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В Госдуме будет создана рабочая группа с участием представителей всех парламентских фракций в целях законодательного решения в Москве проблемы "хрущевок", сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума займется проблемой московских "хрущевок". В парламенте по этому вопросу создана рабочая группа, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Задача рабочей группы - совместно с руководством столицы выработать предложения по изменению федерального законодательства, обеспечивающие реализацию программы расселения и сноса "хрущевок", - цитирует Володина официальный сайт Госдумы.

Как говорится в сообщении, в четверг состоялась рабочая встреча Володина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе которой столичный градоначальник рассказал руководству Госдумы об основных задачах программы реновации пятиэтажного жилищного фонда. Эта программа реализуется по поручению президента Владимира Путина.

"На одном из ближайших советов Государственной думы мы послушаем презентацию концепции программы реновации, пригласим представителей Москвы. По итогам обсуждения примем решение о создании рабочей группы во главе с председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, в которую войдут представители профильных комитетов Госдумы и представители Москвы. Кроме того, в группе будут представлены депутаты всех парламентских фракций Госдумы", - сказал Володин.

Как уточняют в Госдуме, в рамках программы предусматривается расселение и снос до 8 тыс. ветхих и некомфортных пятиэтажных домов общей площадью 25 млн кв. м, построенных в Москве в 50-60-е годы прошлого века. Ожидается, что в результате реализации программы реновации новое комфортное жилье получат порядка 1,6 млн москвичей - жителей сносимых пятиэтажек.

"На встрече обсуждалась подготовка изменений в федеральное законодательство, без которых невозможна реализация такой масштабной программы. По мнению экспертов, потребуется коррекция Градостроительного, Жилищного кодексов, иных нормативно-правовых актов, при этом поправки необходимо подготовить в максимально короткий срок. Профильные комитеты Госдумы будут активно взаимодействовать в этой работе с правительством Москвы и Московской городской Думой", - говорится в сообщении.

В Госдуме считают, что при подготовке этих изменений особенно важно учесть интересы жителей, поэтому обсуждение должно быть максимально широким и открытым. "Принять участие в нём будут приглашены эксперты, представители гражданского общества, сами москвичи", - отмечается на сайте нижней палаты.

"Необходимо подготовить пакет поправок, который будет призван решить задачу обеспечения новым - современным и комфортабельным - жильём тех, кто проживал в старых пятиэтажках. Будет создано новое городское и общественное пространство, а также удовлетворяющий требованиям современного горожанина удобный, функциональный и красивый мегаполис. Для реализации такой задачи нужны новые, перспективные подходы", - заявил Володин, подводя итоги встречи.

В Госдуме обращают внимание на то, что по своему объему это будет беспрецедентный проект, сопоставимый с началом 50-х годов, когда отстраивалась Москва. "Президент поставил задачу законодательного сопровождения этой программы. Для его реализации потребуется консолидация всех", - подчеркивается в сообщении.

По словам Володина, до первого чтения депутаты должны обсудить с экспертным сообществом, жителями сносимых пятиэтажек широкий круг вопросов: где и в какие сроки это жильё будет построено, что будет со средствами, выделенными на капитальный ремонт. "И таких вопросов много. Только так мы сможем выполнить поручение президента", - добавил спикер.

Участие во встрече приняли представители руководства и профильных комитетов Госдумы, а также заместители мэра Москвы.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, во встрече участвовали заместители Собянина Марат Хуснуллин, Петр Бирюков, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина.

"Мы не хотим сносить старые "хрущевки", чтобы на их месте построить новые. В результате реализации программы реновации москвичи должны получить комфортное жилье нового качественного уровня, а также современную городскую среду", - заявил московский мэр.

Он заверил, что в процессе переселения будут максимально учтены интересы жителей, которые сегодня живут в старых пятиэтажках. "Я уверен, что мы сможем в разумные сроки реализовать новую программу при условии, что будут приняты поправки в федеральные законы, учитывающие огромный опыт Москвы в вопросах переселения жителей из ветхого жилья", - подчеркнул Собянин.

По его словам, при подготовке этих изменений особенно важно учесть интересы жителей, поэтому обсуждение будет максимально широким и максимально открытым. Собянин добавил, что к участию в обсуждении пригласят экспертов, представителей гражданского общества и самих москвичей.