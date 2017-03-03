Россия и НАТО договорились о снижении напряженности в Европе

Теги: Политика нато минобороны россия

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом. Стороны, в частности, подтвердили необходимость снижения напряженности в Европе. Это первый контакт высокого уровня по военной линии с 2014 года.

Глава Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом возможность восстановления взаимодействия по военной линии. Об этом сообщает "Интерфакс".

В Минобороны утверждают, что беседа состоялась по инициативе стороны альянса. "Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом Россия-НАТО решения о заморозке отношений", - сообщили в ведомстве.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности, перспективам восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов, а также участию представителей НАТО в международных мероприятиях, которые проводит Минобороны России.

Также Герасимов заявил своему собеседнику о беспокойстве в связи с существенным усилением военной активности альянса у российских границ, а также развертыванием системы передового базирования объединенных вооруженных сил НАТО.

"Стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности и стабилизацию обстановки в Европе", - подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, Герасимов проинформировал Павела "о ключевых международных мероприятиях и учениях, организуемых российским оборонным ведомством в 2017 году". Также стороны договорились о продолжении таких контактов.

Официальные контакты по военной линии между такого статуса НАТО и Россией не проводились с 2014 года, когда отношения Москвы и альянса осложнились на фоне присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.

Читайте также:

В США заявили о четырех инцидентах с самолетами НАТО и России за день

США ожидают от союзников по НАТО роста расходов на оборону

Трамп в мае посетит саммит НАТО