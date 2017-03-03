В сквере на Бауманской могут установить исторические фонари

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В сквере на Бауманской улице в Москве могут появиться исторические фонари. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время традиционного общения с гражданами в приёмной президента России. Жители задавали разные вопросы, в том числе про благоустройство, детские площадки и наземный транспорт.

Личный прием Сергей Собянин проводит по поручению президента, передает "ТВ Центр". Москвичей волнует то, что рядом. Двор Елены Морсиной в Раменках благоустроили в 2011 году. За это время покрытие протерлось, скамейки и турники расшатались, да и зелени бы побольше.

"Сейчас, конечно, хочется весь этот наш зеленый уголок райский привести в порядок. С этой просьбой я и пришла", - рассказала женщина.

"Подходит период времени, когда нужно капитально снова подойти к обустройству дворов. В этом году мы отремонтируем таким образом более трех тысяч дворов. Мы не ушли с этой программы, это не так, что мы когда-то отремонтировали, все потом просили, и все будет ветшать. Так не будет. Мы будем периодически возвращаться к этой теме. И те дворы, которые устаревают, будут заново комплексно ремонтировать", - отметил Собянин.

Обустроить детскую площадку мэра просят и жители деревни Толстопальцево на западе Москвы. На прямой связи Нина Рачнова. Сергей Собянин заверил: площадка будет к осени. Деньги на это есть. Оплата патентов, парковки и некоторые налоги идут напрямую в районные бюджеты. А вот будущих мам пока волнует другое. При 20 роддоме в Измайлове открывают женскую консультацию, но вот добираться туда не очень удобно.

"Есть ли возможность проложить маршрут и обустроить остановку? Потому что эта трудность не только у меня, но и у других беременных женщин возникает, и всем было бы очень приятно и удобно?" – пожаловалась Елизавета Васиченкова.

"Мы постоянно корректируем маршрутную сеть. В прошедшем году дополнительно ввели несколько сотен таких маршрутов по просьбам жителей. Понятно, что каждый маршрут нужно изучать, насколько он востребован и насколько его реально можно проложить. Но в этом случае, я думаю, мы решим эту проблему. Я дам поручение, чтобы сделали остановочные пункты и сделали изменения в маршруте", - сказал Собянин.

Меняется и городская среда. Она должна быть комфортной для всех. Школа - интернат №1 единственная в городе, где обучаются дети с глубоким нарушением зрения. 285 учеников каждый день ходят от школы до метро "Алексеевская", это часть учебной программы. Путь непростой.

"Это неподходящая тактильная разметка, то есть она не чувствуется тростью. Это тротуар, на котором растут деревья и припаркованы машины", - говорит Елена Селиверстова.

Обустроить безопасную пешеходную зону поручил мэр. Еще один вопрос - судьба оздоровительного центра "Час спорта" в Южном округе. "Вроде сказали – сначала ремонт. Потом затянулся. То ли затянулся. То ли какие-то другие проблемы, никто не в курсе", - сетует Сергей Хоменко. "Хорошо, я выясню, что это за организация эксплуатирует, кому это принадлежит и постараемся, конечно, восстановить и запустить в эксплуатацию", - ответил мэр.

Анна Соколова к приему подготовилась. С собой взяла чертежи фонарей. Именно такие жители хотят видеть на Бауманской улице в сквере. Любимое место предстанет в новом свете уже к 1 июля.

Сергей Собянин и другие чиновники столичной мэрии личный прием проводят регулярно. Однако обратиться к мэру и в любой из департаментов можно не выходя из дома - через портал "Наш город". За время работы сайта с его помощью удалось решить полтора миллиона реальных проблем москвичей.

Матвей Шестаков, Александр Савин, Александр Медведев, "ТВ Центр", Москва.