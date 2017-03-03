Жительница Подмосковья не может увидеться с "похищенными" отцом детьми

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Жительница Подмосковья Анастасия Стронина не видела своих дочерей несколько месяцев. Девочек из школы увез их отец и больше они туда не ходят. Возвращать их домой мужчина также не спешит. Фактически мать больше не может общаться со своими детьми.

Счастливые лица своих дочерей Анастасия Стронина уже несколько месяцев вспоминает только по фотографиям из семейного альбома. Детей она не видела с ноября - после того, как бывший супруг неожиданно забрал девочек из школы и увез в неизвестном направлении, передает "ТВ Центр".

Безутешно заливаясь слезами, она вспоминает - это раньше они с Евгением были счастливой парой и крепкой семьей. Но после развода все изменилось. Бывший супруг, уверяет женщина, чуть ли не силой выгнал ее с маленькими дочками из их общей квартиры. А потом опустошил и это уютное пристанище. В детской - лишь одинокие игрушки и пустующие письменные столы.

Сейчас они не ходят в свою московскую школу, сокрушается мама. Отец перевел детей на домашнее обучение в области. Анастасия подозревает, что дочерей Евгений удерживает в своем частном доме в садоводстве. Это далеко во Фрязино, почти на краю леса. Но соседи утверждают: детского смеха за забором они не слышали. Местная полиция в поисках никак не помогает. А ее саму всякий раз встречают здесь только закрытые ворота.

Так же отчаянно она пытается достучаться и до совести бывшего мужа. После развода супруги подписали у нотариуса соглашение о том, что дети будут жить с мамой, а отец сможет навещать дочек по выходным и станет исправно платить алименты. Ни один пункт по факту не выполнен.

Накопившийся долг уже признан судом. А вот то, что Евгений детей фактически похитил, доказать пока не удается. Первая инстанция в Щелковском районе Подмосковья вынесла решение не в пользу Анастасии, оставив дочерей жить вместе с отцом. Добиться справедливости мать-одиночка теперь пытается уже в Московском областном суде.

Заседание было коротким, сам отец так и не пришёл. Зато защищали его сразу три женщины-адвоката, которые упорно уходили от ответов. Взывать к Фемиде, впрочем, тоже оказалось бесполезно. Определение, чтобы девочки жили с отцом, Мособлсуд оставил без изменений. Но адвокат матери убежден - это ничем не обосновано.

При этом у бывшего мужа - новая спутница жизни, гражданская жена, у нее свой ребенок. Но органы опеки во Фрязино это, судя по документам, не смущает. Как они оценивали жилищные условия, непонятно. Здоровы маленькие девочки или болеют, тоже неизвестно.

По решению суда до следующего заседания Катя и Соня должны пройти психологическую экспертизу вдали от матери. Все, что ей пока остается, читать их записки с неровным детским почерком и верить, что даже на расстоянии эту любовь не смогут разрушить совсем не мужские поступки ее когда-то любимого супруга.

Борис Иванин, "ТВ Центр".