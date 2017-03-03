Мосгорсуд начал первое заседание по делу о "черных риелторах"

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В Москве проходит первое заседание по резонансному делу о "черных риелторах". На скамье подсудимых находятся трое мужчин, которые ради квартир убивали их пожилых хозяев. После заключения с пенсионерами договора пожизненной ренты, злоумышленники вкалывали им смертельный яд, имитирующий естественную смерть.

В Мосгорсуде в пятницу проходит первое заседание по резонансному делу о "черных риелторах", которые ради квартир убивали их пожилых хозяев, передает "ТВ Центр".

На скамье подсудимых трое мужчин. Один из них 47-летний москвич Виталий Студеникин в 2014 году заключил с пенсионерами договоры пожизненной ренты, но ждать, когда квартира освободиться сама, не хотел. К делу привлек двух подельников, ранее судимых, которые за определенную сумму кололи пожилым людям смертельный яд, точно имитирующий естественную смерть.

Один пенсионер сумел оказать нападающим активное сопротивление, а вот пожилой москвичке, у которой со Студеникиным также был договор ренты, это не удалось. На нее напали в ее же подъезде и с помощью шприца ввели в ногу яд. Перед смертью женщина сумела добраться до соседки и рассказать о случившемся. По данному факту было заведено уголовное дело.