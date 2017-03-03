В Москве провели показательную операцию с использованием робота

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В Московском клиническом научном центре провели показательную операцию с использованием медицинского робота. Благодаря телетрансляции за ней могли следить многочисленные участники международной сессии по гастроэнтерологии из разных стран. Современная техника и мастерство врачей позволяют решать сложнейшие медицинские задачи.

Высший пилотаж хирургии XXI века. Так называемая роботическая операция, в которой большая часть манипуляций в теле пациента выполняется роботом. Проходит под руководством одного из самых авторитетных мировых специалистов в области лечения рака желудка. Врача из Южной Кореи Янга Ву Кима. Рядом с пациентом постоянный ассистент доктора Кима. А сам оперирующий хирург – в стороне за консолью управления. Действия кистей повторяют даже не две, а три руки робота, передает "ТВ Центр".

"Сегодня мы оперируем 77-летнюю женщину. Сложность в том, что метастазы разрослись на обширную зону вокруг желудка. Нужно вычистить все вокруг. Наша задача сделать все, чтобы пациент выжил", - рассказал Янг Ву Ким.

Операция продолжается несколько часов и все это время за происходящим внимательно следит две сотни глаз – слушатели научной сессии, приехавшие в Москву из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Операция, которую проводит доктор Ким, лишь одна из девяти, которые подробно разбираются – врачи рассчитывают перенять бесценный опыт и применить его на практике.

Оперирующие хирурги комментируют свои действия и решения. Слушатели задают вопросы. Наверное, каждый из них в этот момент хотел бы непосредственно ассистировать, но вместить 100 человек рядом с пациентом нельзя, а вот устроить трансляцию реально.

Операционный блок на время научной сессии, разумеется, не перестает быть стерильной зоной. Потому весь персонал, который обеспечивает телевизионную трансляцию, должен облачиться в костюмы, а вся техника проходит тщательную обработку.

Это уже шестая подобная сессия, которая проходит в Московском клиническом научном центре. В 2017 году она посвящена вопросам, связанным с хирургией в области брюшной полости. Из-за колоссальной занятости не все специалисты, которые проводят мастер-классы и одновременно спасают человеческие жизни, сумели прибыть в Москву. Зато по телемосту в реальном времени они покажут, как проводят операции в своих клиниках – в Италии, Великобритании, США.

После осмотра пациента доктор Ким заключил – все прошло успешно. К нескольким тысячам операций на желудке, проведенных за свою карьеру, он добавил еще одну.

Егор Киселёв, Андрей Талалай, Кирилл Кособок, "ТВ Центр".