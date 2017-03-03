Николай Караченцов выписан из больницы после ДТП

Теги: ДТП актер больница москва караченцов

Николая Караченцова выписали из НИИ имени Склифосовского. Ранее актер был госпитализирован в больницу после аварии, которая произошла вечером в понедельник. Врачи подозревали у Караченцова сотрясение мозга, которое затем не подтвердилось.

Актера Николая Караченцова в пятницу выписали из института Склифософского. Ранее он был госпитализирован после аварии, которая произошла вечером 27 февраля в Щелковском районе Подмосковья, передает "ТВ Центр".

За рулем была жена артиста Людмила Поргина. У Караченцова подозревали сотрясение мозга, которое затем не подтвердилось. Он провел в больнице несколько дней, прошел обследование и курс процедур. Полиция продолжает расследование дорожного инцидента.