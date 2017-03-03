У Минобороны нет информации об инцидентах с самолетами России и НАТО

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал информацию Пентагона об опасных сближениях самолетов российских ВКС и НАТО. По его словам, ведомство не получало обращений от американской стороны по этому поводу.

В Минобороны России не получали обращений от Пентагона в связи с "опасными сближениями" самолетов российских ВКС и стран НАТО, которые якобы произошли 10 февраля. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Никаких жалоб и обращений от Пентагона или лично генерала Уолтерса (командующий ВВС США в Европе и Африке, - прим. ред.) о каких-то опасных сближениях с участием российских самолетов 10 февраля к нам не поступало... Все полеты нашей авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами и требованиями безопасности", - отметил Конашенков.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс заявил, что 10 февраля произошло сразу четыре инцидента, связанных с опасным сближением самолетов России и НАТО. По его словам, они "не были схожи по своему характеру". В трех из них участвовали российские самолеты Су-24, а еще в одном - Ил-38. Вместе с тем, Уолтерс отметил, что с тех пор аналогичных случаев не зафиксировано.

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