Неизвестные похитили йоркширского терьера и чихуахуа у москвички

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Трое неизвестных похитили двух собак из квартиры женщины в центре столицы. Злоумышленники приехали к ней с целью покупки животных, однако затем решили их украсть. В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В центре столицы трое неизвестных похитили у женщины двух собак. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в квартире на Садовой-Кудринской улице.

По словам потерпевшей, к ней домой с целью покупки собаки приехали трое ранее неизвестных граждан. Во время беседы с ними женщина отошла в соседнюю комнату, чтобы успокоить грудного ребенка. Затем вернувшись, она обнаружила, что незнакомцы исчезли, а вместе с ними пропали две ее собаки - йоркширский терьер и чихуахуа.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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