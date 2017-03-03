Коммунальщики приводят столицу в порядок после зимы

Теги: благоустройство москва ЖКХ

Масштабные работы по уборке города после зимы начались в связи с установившейся теплой погодой, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Коммунальщики приступили к весенней уборке Москвы. "По поручению мэра города Сергея Собянина мною даны соответствующие поручения руководителям департаментов, префектам административных округов и дорожным службам", - сказал Петр Бирюков журналистам в четверг.

Он уточнил, что до конца недели в надлежащее состояние будут приведены городские территории, объекты улично-дорожной сети и дворовые территории.

"После зимы в Москве очистят дороги, тротуары, дворы, парковочные карманы, территории ТПУ, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы", - пояснил заместитель мэра.

По его словам, в городе также начались работы по промывке и очистке надземных и подземных пешеходных переходов, тоннелей, мостовых сооружений, шумозащитных экранов, барьерных ограждений, объектов рекламы, светофоров, дорожных и домовых знаков, витрин, предприятий потребительского рынка.

"Промывка ведется с применением специальных моющих растворов", - отметил Бирюков.

Он сообщил, что уборку улиц города в круглосуточном режиме обеспечат вакуумные подметально-уборочные машины. "В связи с резким потеплением в Москве организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад "Мосводостока" в местах возможных подтоплений, укомплектованных специальной техникой", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что ведется очистка водоприемных решеток и водоотводящих систем с целью штатного пропуска талых вод.