Захарова призналась в запугивании посла США телеканалом CNN

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Официальный представитель МИД Мария Захарова подшутила над послом США в России Джоном Теффтом, которого она встретила утром 3 марта в здании министерства. Увидев его, она заявила, что он "подвергает себя опасности" общаясь с российскими дипломатами, так как об этом может узнать телеканал CNN.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что подшутила над послом США в Москве Джоном Теффтом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, это произошло в тот момент, когда она заходила в здание министерства, и ей навстречу вышел Теффт. "Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами - а вдруг CNN "узнает", - сказала ему представитель российского МИД. Она добавила, что таким образом пожелала "партнеру доброго утра".

Ранее Захарова прокомментировала утверждения телеканала о том, что российский посол в США Сергей Кисляк "рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик". Она спросила у пользователей, является ли это "медийным дном".

2 марта Захарова назвала сообщения о контактах посла России в США с американским министром юстиции, а также генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, медийным вандализмом. По ее словам, они направлены на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение в России и Соединенных Штатах. Так она отреагировала на информацию издания Washington Post, которое сообщило, что в июле и сентябре 2016 года Кисляк дважды встречался с Сешнсом, который на тот момент был сенатором от штата Алабама.