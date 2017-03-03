Генштаб: при освобождении Пальмиры ликвидировано более тысячи боевиков

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Более тысячи боевиков ликвидировано во время операции по освобождению Пальмиры в Сирии. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба России Сергея Рудского, самолеты ВКС, участвовавшие в операции, не наносили удары возле исторических памятников города.

Более тысячи боевиков удалось ликвидировать во время операции по освобождению Пальмиры. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, передает "Интерфакс".

"В ходе этой операции потери боевиков составили более тысячи человек убитыми и ранеными. Уничтожено 19 танков, 37 боевых бронированных машин, 98 пикапов с установленным тяжелым вооружением, более ста единиц автомобильной техники", - отметил Рудской на брифинге.

По его словам, удары возле исторических памятников города не наносились. "Подчеркну, что для сохранения исторического наследия, которое не успели уничтожить террористы ИГ (деятельность террористической организации запрещена на территории России, - прим. ред.), удары в районе исторических памятников древней Пальмиры не наносились", - сказал Рудской.

Вместе с тем, как утверждает Рудской, правительственные войска продолжают наступление в восточном направлении.

Кроме того, Рудской подчеркнул, что несколько десятков террористов, среди которых были 19 полевых командиров, оказались уничтожены в ходе авиаудара ВКС России 28 февраля в районе сирийского населенного пункта Расм-Эль-Айс, информирует ТАСС.

"28 февраля в районе населенного пункта Расм-Эль-Айс в 28 километрах юго-западнее Алеппо двумя корректируемыми авиабомбами КАБ-500 с самолета Су-24 уничтожен штаб одного из бандформирований группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность террористической организации запрещена в России - прим. ред.). В результате ликвидировано 67 террористов, в том числе 19 полевых командиров - выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии", - отметил он.

Накануне, 2 марта, министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о том, что сирийская армия при поддержке российских ВКС завершила операцию по освобождению Пальмиры. Под контроль сирийских правительственных сил перешла в том числе и древняя часть города.

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