Медведев обсудил администрирование страховых взносов

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В правительстве рассчитывают, что новый порядок администрирования страховых взносов позволит укрепить платежную систему. А также создать условия, чтобы поступления росли. Об этом на совещании заявил Дмитрий Медведев.

Глава правительства Дмитрий Медведев в пятницу напомнил, что с 1 января взносы направляются в Федеральную налоговую службу, а не в государственные внебюджетные фонды, как раньше, передает "ТВ Центр".

Первые два месяца показали, что все перечисления происходят своевременно. Решение внести изменения в систему приняли в конце прошлого года. Сделали это, добавил премьер, по целому ряду причин. В том числе, чтобы снизить нагрузку на бизнес.

"Новый порядок должен стать более комфортным для налогоплательщиков. Контролеров должно быть меньше. Должна сократиться и сама отчетность, которая предоставляется налогоплательщиками. Хотя бы потому что, раньше она предоставлялась в несколько адресов, а теперь только в Федеральную налоговую службу. Ну и автоматизация проверок также важное направление", - заявил Медведев.