14:27, 03 марта 2017

Срок подачи декларации по налогу на доходы физлиц истекает 2 мая

Теги:  налог  Экономика  фнс

Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц истекает 2 мая 2017 года. Об этом сообщили в управлении ФНС по Москве.

Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве напоминает, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц истекает 2 мая 2017 года.

При этом 14-15 апреля 2017 года в рамках декларационной кампании во всех столичных инспекциях пройдут Дни открытых дверей.

Дополнительная информация на сайте ФНС России.

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