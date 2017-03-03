Срок подачи декларации по налогу на доходы физлиц истекает 2 мая
Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц истекает 2 мая 2017 года. Об этом сообщили в управлении ФНС по Москве.
Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве напоминает, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц истекает 2 мая 2017 года.
При этом 14-15 апреля 2017 года в рамках декларационной кампании во всех столичных инспекциях пройдут Дни открытых дверей.
Дополнительная информация на сайте ФНС России.